Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei warnt vor Betrugsanrufen - Täter nehmen gezielt Seniorinnen und Senioren ins Visier ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Landkreis Rotenburg. Aktuell verzeichnet die Polizei erneut vermehrt Betrugsanrufe zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren. Gestern kontaktierten die Täter zunächst Personen im Raum Bremervörde und versuchten es anschließend in Tarmstedt und Vorwerk. Bereits in den vergangenen Tagen kam es auch im Raum Rotenburg wiederholt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte.

In den meisten Fällen gaben sich die Täter als Polizeibeamte regionaler Dienststellen aus und erkundigten sich nach den finanziellen Verhältnissen der Angerufenen. Als Vorwand dienten erfundene Geschichten über angebliche Raubtaten in der Nachbarschaft. Teilweise wurden auch sogenannte Schockanrufe getätigt und Kautionszahlungen gefordert.

In einem Fall teilte eine 71-jährige Frau noch am Telefon mit, dass der Schwindel aufgeflogen ist. Daraufhin bedrohte der Täter sie verbal und kündigte an, vorbeizukommen.

In den allermeisten Fällen verhielten sich die Angerufenen vorbildlich, erkannten die Betrugsmasche, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Am vergangenen Wochenende kam es jedoch in Sittensen zu einem vollendeten Betrug: Ein falscher Mitarbeiter einer Volksbank täuschte eine Frau mit einer erfundenen Geschichte und brachte sie dazu, einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag zu überweisen.

Die Polizei empfiehlt dringend, sich mit den gängigen Betrugsmaschen vertraut zu machen, Angehörige zu sensibilisieren und bei geringstem Zweifel das Gespräch sofort zu beenden sowie den Notruf zu wählen.

Umfängliche Tipps und Hinweise zu den Betrugsmaschen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell