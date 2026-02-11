Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Beißender Geruch auf Schultoilette in Zeven: Polizei ermittelt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Gestern gegen Mittag wurden Feuerwehr und Polizei zur Kivinan-Berufsschule im Dammackerweg alarmiert, nachdem auf einer Herrentoilette ein beißender Geruch festgestellt worden war. Vor Ort bestätigte sich, dass ein bislang unbekannter Täter eine stark riechende Flüssigkeit in dem WC verteilt hatte. Die Feuerwehr beseitigte die Substanz.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um hochkonzentrierte Essigsäure handeln. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Bereits im Juni 2025 hatte es an der Berufsbildenden Schule einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich persönlich bei der Polizei Zeven oder unter 04281/95920 zu melden.

