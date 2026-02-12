Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hausbewohner bei Einbruchversuch geweckt ++ Alkoholfahrt auf der A1 gestoppt ++ Ohne Führerschein und Zulassung auf der Autobahn ++

Rotenburg (ots)

++ Hausbewohner bei Einbruchversuch geweckt ++

Rotenburg. Ein bislang unbekannter Täter kletterte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Wittorfer Straße. Dort versuchte er, die Balkontür aufzuhebeln. Die Hausbewohner wurden durch die entstandenen Geräusche auf das Geschehen aufmerksam. Der Täter flüchtete daraufhin vom Balkon.

++ Alkoholfahrt auf der A1 gestoppt ++

Hollenstedt. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer wurde am Mittwochnachmittag kontrolliert. Dieser war zuvor mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs gewesen. Während der Verkehrskontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,48 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

++ Ohne Führerschein und Zulassung auf der Autobahn ++

Elsdorf. Am Mittwochabend wurden zwei Beamte der Autobahnpolizei auf einen Ford aufmerksam, der die Bundesautobahn 1 in Richtung Hamburg befuhr. Sie entschieden sich, den 24-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keinen Führerschein besitzt. Weiterhin war der Ford ohne gültige Zulassung unterwegs.

