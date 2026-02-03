PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagmittag (03.02., 13.30 Uhr) wurde die Polizei über einen randalierenden Mann innerhalb einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Straße Am Hagekamp informiert. Der Mann war alleine in der Wohnung. Er war sehr aufgebracht, nicht zugänglich und hatte beim Eintreffen der Polizeibeamten bereits weite Teile seines Mobiliars zerstört. Durch ein hinzugerufenes Spezialeinsatzkommando wurde der 51-Jährige in der Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen. Im Zuge des Einsatzes erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen. Anschließend wurde er ärztlich behandelt. Es bestanden zu keinem Zeitpunkt Gefahren für Anwohner.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

