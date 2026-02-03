Polizei Gütersloh

POL-GT: Büroeinbruch an der Kupferstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (30.01., 17.00 Uhr) und Montagmorgen (02.02., 06.40 Uhr) in Büroräumlichkeiten an der Kupferstraße eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses auf. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch am vergangenen Wochenende machen? Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell