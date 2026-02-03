POL-GT: Büroeinbruch an der Kupferstraße
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (30.01., 17.00 Uhr) und Montagmorgen (02.02., 06.40 Uhr) in Büroräumlichkeiten an der Kupferstraße eingebrochen.
Die Täter hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss des Hauses auf. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch am vergangenen Wochenende machen? Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell