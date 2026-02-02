Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Lagerhalle an der Lippstädter Straße

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden in der Sonntagnacht (01.02., 01.35 Uhr) über den Brand einer Lager- und Produktionshalle an der Lippstädter Straße informiert. Der eingesetzte Löschzug konnte in der Folge den Brand nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle bringen. Das Feuer beschädigte neben dem Gebäude auch einige Maschinen innerhalb der Halle. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Ermittlungen bezüglich der Brandentstehung eingeleitet. Schätzungen zur Höhe des Sachschadens liege derzeitig noch nicht vor.

