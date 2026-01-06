Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Körperverletzung am Bahnhof Wismar

Rostock (ots)

Über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Wismar informierte die Landespolizei am gestrigen Abend die Bundespolizeiinspektion Rostock.

Die eingesetzten Bundespolizisten stellten vor dem Bahnhof Wismar den 19-jährigen Geschädigten fest. Ersten Erkenntnissen zufolge fügte ein 32-Jähriger dem Mann unvermittelt auf dem Bahnsteig einen Kopfstoß zu. Der Tatverdächtige, der sich ebenfalls noch auf dem Bahnhof Wismar aufhielt, stand unter Führungsaufsicht. Während der Identitätsfeststelltung beleidigte der Mann die Bundespolizisten. Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine 9mm Patrone mit Munition sowie 30,5 g Cannabis.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock beschlagnahmte alle Beweismittel und leitete die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Verstoßes gegen die Weisungen während der Führungsaufsicht, des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetzes und des Waffengesetzes ein.

