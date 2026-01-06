Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Körperverletzung am Bahnhof Wismar
Rostock (ots)
Über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Wismar informierte die Landespolizei am gestrigen Abend die Bundespolizeiinspektion Rostock.
Die eingesetzten Bundespolizisten stellten vor dem Bahnhof Wismar den 19-jährigen Geschädigten fest. Ersten Erkenntnissen zufolge fügte ein 32-Jähriger dem Mann unvermittelt auf dem Bahnsteig einen Kopfstoß zu. Der Tatverdächtige, der sich ebenfalls noch auf dem Bahnhof Wismar aufhielt, stand unter Führungsaufsicht. Während der Identitätsfeststelltung beleidigte der Mann die Bundespolizisten. Im Rahmen der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine 9mm Patrone mit Munition sowie 30,5 g Cannabis.
Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock beschlagnahmte alle Beweismittel und leitete die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Verstoßes gegen die Weisungen während der Führungsaufsicht, des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetzes und des Waffengesetzes ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell