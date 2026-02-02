Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Samstagmorgen (31.01., 08.50 Uhr) verunfallte ein 46-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Einmündung Teutoburger Straße/ Westfalenweg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der Verler befuhr zuvor die Teutoburger Straße. Er beabsichtigte nach rechts in den Westfalenweg abzubiegen, als er auf der winterglatten Straße stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

