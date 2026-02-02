POL-GT: Einbruch an der Sieweckestraße
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (30.01., 14.45 Uhr - 20.15 Uhr) in ein Wohnhaus an der Sieweckestraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Die Einbrecher entwendeten Schmuck.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
