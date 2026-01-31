PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Fahrradprüfung an der Blücherschule - Wiederholungstermin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstag (03.02., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) wird die Radfahrprüfung an der Blücherschule in Gütersloh nachgeholt. In der letzten Woche musste sie wegen des Schneefalls ausfallen. Die Viertklässler werden am Dienstag selbständig im Umfeld der Schule an der Blücherstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen, können Sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

