Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen am Stohlmannplatz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am Montagabend der vergangenen Woche (19.01., 18.40 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Kaiserstraße/ Kökerstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem bislang unbekannten Kind auf einem Fahrrad.

Den Erkenntnissen zufolge, befuhr der 35-jährige Gütersloher mit einem Mercedes die Kaiserstraße in Richtung Parkstraße und beabsichtigte nach rechts in die Kökerstraße abzubiegen. Unmittelbar nachdem der Mercedesfahrer abgebogen war, vernahm er eine Kollision an seinem Auto und hielt sofort an. Ein bislang unbekanntes Mädchen mit einem Fahrrad beabsichtigte auf dem Geh- und Radweg der Kaiserstraße die Kökerstraße in Richtung Parkstraße zu passieren. Hierbei prallte das Kind gegen das Fahrzeugheck hinten rechts und stürzte. Nach einem kurzen Gespräch bestätigte das Mädchen, dass es ihr gut geht und fuhr auf ihrem Fahrrad davon.

Der Beschreibung nach handelte es sich um ein etwa 9 - 11-jähriges Mädchen mit langen blonden Haaren. Sie trug einen Skater-Fahrradhelm und hatte ein silber-blaues Fahrrad bei sich.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf das beschriebene Kind geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell