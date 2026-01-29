Polizei Gütersloh

POL-GT: Langenberg - Einbruch in Entsorgungsbetrieb

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Bislang unbekannte Täter sind Mittwochabend (28.01., 21.15 Uhr - 21.40 Uhr) in einen Entsorgungsbetrieb an der Wiedenbrücker Straße eingebrochen.

Ein Container auf dem Gelände des Bauhofs wurde eingeschlagen.

In der unmittelbaren Umgebung beobachteten Zeugen einen verdächtigen Mann. Er war ca. 180-185 cm groß, trug eine dunkle Hose und hatte eine beige Jacke.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell