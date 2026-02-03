Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeihauptkommissar Christian Demir in Verl begrüßt

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Polizeihauptkommissar Christian Demir ist der neue Bezirksdienstbeamte in Verl an der Seite von Polizeihauptkommissar Cord Seja. Damit folgt er auf Polizeihauptkommissar Thorsten Heinrich, welcher Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

Polizeihauptkommissar Christian Demir ist seit 2013 Polizist im Kreis Gütersloh. Er verfügt über einige Erfahrung, welche er nahezu kreisweit sammeln durfte. Die meiste Zeit war er im Wachdienst eingesetzt. Den Schritt in den Bezirksdienst geht er ganz bewusst und somit berichtete er erfreut bei der gemeinsamen Begrüßung von Landrätin Ina Laukötter mit dem Leitenden Polizeidirektor Holger Meier und dem Bürgermeister der Stadt Verl Robin Rieksneuwöhner, dass er bereits am Sonntag im Rahmen eines Fußballspiels einige Verlerinnen und Verler kennenlernen durfte. Neben der klassischen Tätigkeit eines Bezirksdienstbeamten wird Christian Demir neben Polizeihauptkommissar Cord Seja als sogenannter szenekundiger Beamte eng mit dem örtlichen Fußballgeschehen verbunden sein.

Die beiden Beamten werden die Sprechzeit am Montag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr beibehalten. Darüber hinaus sind sie unter der Telefonnummer 05246 99814 erreichbar.

Bild (v.l.n.r.): Polizeihauptkommissar Cord Seja, Bürgermeister Robin Rieksneuwöhner, Polizeihauptkommissar Andreas Möllenhoff, Polizeihauptkommissar Christian Demir, Landrätin Ina Laukötter und Abteilungsleiter Polizei LPD Holger Meier

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell