POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Bilanz zu den Rosenmontagszügen im Kreis

Der bislang sehr friedliche Verlauf der Karnevalszüge im Kreisgebiet hat sich auch am gestrigen Rosenmontag (16.02.) fortgesetzt.

Das Wetter hatte offensichtlich dazu geführt, dass deutlich weniger Menschen die Karnevalszüge besucht haben als gewohnt. Die Rosenmontagszüge in Odenthal-Eikamp, Odenthal-Blecher, Bergisch Gladbach-Herkenrath, Overath-Steinenbrück und Rösrath-Mitte verliefen völlig unproblematisch und störungsfrei. In Kürten-Dürscheid wurden zwei Personen präventiv mit einem Platzverweis belegt, zu Straftaten ist es nicht gekommen.

Nach Wermelskirchen-Dabringhausen sind laut Einsatzleiter ebenfalls deutlich weniger Menschen gekommen als in den vergangenen Jahren. Das dürfte auch hier an der nasskalten Witterung gelegen haben, tat aber der Stimmung der Anwesenden keinen Abbruch. Ein Einschreiten war in Dabringhausen nicht erforderlich und es ist nach bisherigen Informationen auch hier nicht zu Straftaten gekommen.

Insgesamt kann man aus polizeilicher Sicht resümieren, dass die nun endende Karnevalssession mit den zahlreichen Karnevalszügen im Kreis ganz überwiegend sehr friedlich verlaufen ist. Das darf sich im kommenden Jahr gerne wiederholen, das Wetter im Sinne der Karnevalisten eher nicht. (ct)

