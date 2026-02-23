Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Getränkemarkt

Hamm-Uentrop (ots)

Die Räumlichkeiten eines Getränkemarkts an der Straße "Auf dem Südfelde" waren in der Nacht zum Freitag, 20. Februar, kurz nach 2 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Durch das Aufhebeln einer Fensterscheibe verschafften sich die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zu dem Markt. Dort entwendeten sie mehrere Schachteln Zigaretten, Schnapsflaschen und Bargeld. In einem Nebengebäude öffneten sie ebenfalls gewaltsam eine Tür und nahmen mehrere Schnapsflaschen mit.

Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell