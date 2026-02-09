BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus aus Frankreich

Offenburg (ots) - Am Mittwochabend, dem 04.02.2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 31-Jährigen. Dieser wies sich mit einer abgelaufenen Duldung aus. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Ausschreibungen vorlagen, darunter ein Vorführhaftbefehl zur Festnahme wegen besonders schweren Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ...

