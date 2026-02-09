Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt/24-Jähriger nach Frankreich zurückgewiesen

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 7. Februar bei der Kontrolle einer Straßenbahn aus Frankreich in Kehl einen 24-Jährigen festgenommen. Gegen den afghanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Straßenverkehrsgefährdung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 80-tägige Haftstrafe abwenden. Da der 24-Jährige die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllte, wurde ihm die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Darüber hinaus erhält er eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

