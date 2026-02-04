Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zurückweisung nach Verdacht der Visaerschleichung

Rheinmünster (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.02.26) haben Bundespolizisten zwei indische Staatsangehörige nach England zurückgewiesen.

Die 67-jährige Frau und ihr 68-jähriger Mann wiesen sich am Dienstagabend bei der Einreise aus London am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit ihren indischen Reisepässen und portugiesischen Touristenvisa aus. Auf die Frage nach dem Grund der Einreise gaben die beiden an, Familie in Deutschland besuchen zu wollen. Da der Zielstaat/Hauptaufenthalt von dem Herkunftsland des Visums abwich bestand der Verdacht, dass das Visum erschlichen wurde. Die Visa wurden annulliert und den beiden Personen wurde die Einreise verweigert. Sie wurden nach London zurückgewiesen.

