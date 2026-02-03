Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 160 Tage Haft wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelt - Festnahme am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde gestern Abend (02.02.26) ein Mann mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit bei der Ausreise nach Mallorca von Bundespolizisten festgenommen. Er war wegen Vorenthaltens/Veruntreuung von Arbeitsentgelt zu 160 Tagen Haft verurteilt worden, zudem lag eine Aufenthaltsermittlung wegen Gewässerverunreinigung gegen ihn vor. Der 33-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde daher im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

