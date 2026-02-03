PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Ausweismissbrauch bei Zugkontrolle aufgedeckt

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (02.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernzug beim Sonderhalt in Kehl. Ein 23-Jähriger wies sich dabei mit einem französischen Führerschein aus und wirkte sichtlich nervös. Weitere für den Grenzübertritt notwendigen Dokumente führte der junge Mann nicht mit sich. Auf dem Bahnsteig zeigte der Mann dann ein Foto einer französischen ID-Karte die eindeutig ihn abbildete. Die Beamten nahmen daraufhin den gezeigten Führerschein nochmals genauer in Augenschein und stellten fest, dass die darauf abgebildete Person nicht personengleich mit der in der Kontrolle befindlichen Person war. Der französische Staatsangehörige gab daraufhin an, der Führerschein gehöre seinem Bruder. Er wurde wegen Missbrauchs von Ausweispapieren beanzeigt und das Dokument sichergestellt. Im Anschluss konnte der 23-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

