Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim
Neuried/Altenheim (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 1. Februar am Grenzübergang in Altenheim einen 23-Jährigen festgenommen. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 12-tägige Haftstrafe abwenden.
