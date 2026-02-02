PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperliche Auseinandersetzung in Regionalbahn

Offenburg/ Bad Peterstal/Bad Griesbach (ots)

Am 30. Januar 2026 soll es in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Bad Peterstal/Griesbach nach Offenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Demnach soll eine syrische Staatsangehörige beim Aussteigen im Bahnhof Offenburg von einer zunächst unbekannten Frau am Handgelenk gepackt und gekratzt worden sein. Darüber hinaus soll die Tatverdächtige ausländerfeindliche Parolen getätigt haben. Nachdem es einer Zeugin gelang, die beiden Personen zu trennen, flüchtete die Tatverdächtige in Richtung Innenstadt, konnte aber wenig später aufgrund einer Personenbeschreibung in bahnhofsnähe angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um eine 56-jährige deutsche Staatsangehörige, gegen die die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. In diesem Zusammenhang werden auch Videoaufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Zug ausgewertet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

