Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am 31. Januar 2026 wurde ein deutscher Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 39-Jährige war einem Fernbus aus Frankreich nach Deutschland gereist und wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

