Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Großbrand in Mehrfamilienhaus - umfangreicher Feuerwehreinsatz in Rellingen

Pinneberg (ots)

Samstag, 10. Januar 2026, 02.06 Uhr +++ Einsatzort: Rellingen, Eichenstraße +++ Einsatz: FEU 4 (Feuer, vier Löschzüge)

Um 02:06 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rellingen zu einem gemeldeten Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße mit dem Einsatzstichwort "FEU (Feuer, Standard) alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhöhte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn das Alarmstichwort auf FEU G (Feuer, größer Standard) und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Egenbüttel zur Unterstützung nach.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Obergeschoss des zweigeschossigen Wohngebäudes bereits in Vollbrand. Alle Bewohner hatten das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Die Flammen schlugen aus dem Obergeschoss aus mehreren Fenstern, innerhalb weniger Minuten kam es zu einer massiven Brandausbreitung auf den Dachstuhl, der kurze Zeit später ebenfalls in Vollbrand stand.

Aufgrund der starken Brandausbreitung musste der zunächst begonnene Innenangriff abgebrochen werden. Die Brandbekämpfung erfolgte daraufhin ausschließlich von außen über mehrer handgeführte Strahlrohre und dem Werfer der Drehleiter der Feuerwehr Rellingen. Einsatzleiter und Wehrführer Kai-Uwe Otto ließ das Alarmstichwort weiter erhöhen und forderte um 02.35Uhr die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg mit einer weiteren Drehleiter sowie zusätzlichen Atemschutzgeräteträgern an. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung an die Bevölkerung über die Warn-App NINA für die Bereiche Rellingen und Pinneberg herausgegeben. Zusätzlich wurde der Löschzug Gefahrgut Kreis Pinneberg mit einer Messeinheit alarmiert, um Messungen im Stadtgebiet Pinneberg und Gemeindegebiet Rellingen durchzuführen.

Um 03:10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt mit weiteren Atemschutzgeräteträgern zur Einsatzstelle nachalarmiert und somit das Einsatzstichwort auf FEU 4 (Feuer, vier Löschzüge)erhöht. Der Bürgermeister der Gemeinde Rellingen, Marc Trampe, verschaffte sich vor Ort einen Überblick über die Lage und dankte den Einsatzkräften für Ihren Einsatz. Der Bauhof der Gemeinde Rellingen wurde ebenfalls hinzugezogen, um die Einsatzstelle, aufgrund des gefrierenden Löschwassers, abzustreuen.

Im weiteren Einsatzverlauf, wurde über die beiden Drehleitern (Rellingen & Pinneberg), die Dachhaut von außen weiter aufgenommen, um an die letzten Glutnester zukommen und diese geziehlt abzulöschen.

Der Kreiswehrführer Stefan Mohr machte sich am Einsatzort ein Bild von der Lage.

Um die verschmutzen Einsatzkräfte an der Einsatzstelle zu dekontaminieren, wurde durch die Feuerwehr Rellingen eine sogenannte Dekontanimations-Stelle aufgebaut. Die DRK Bereitschaft des Kreises Pinnebergs versogte die Einsatzkräfte mit kleinen Snacks und Heißgetränken. Ein Paralleleinsatz im Einsatzgebiet Rellingen wurde um 04:36 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek abgearbeitet.

Gegen 05:00 Uhr konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Zur Unterstützung der umfangreichen Nachlöscharbeiten wurde das THW Pinneberg alarmiert. Gegen 09:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache oder Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Rellingen: 54 mit 9 Fahrzeugen, Feuerwehr Egenbüttel: 12 mit 3 Fahrzeugen, Feuerwehr Pinneberg: 18 mit 6 Fahrzeugen, Feuerwehr Tangstedt: 28 mit 4 Fahrzeugen, LZG: 11 mit 3 Fahrzeugen, DRK Kreis Pinneberg: 14 mit 5 Fahrzeugen, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: 3 mit 3 Fahrzeugen, Rettungsdienst, THW Pinneberg, Polizei, Bauhof der Gemeinde Rellingen

