Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: 26 Feuerwehr-Einsätze wegen Sturmtief Elli im Kreis Pinneberg

Pinneberg (ots)

Datum: Freitag, 9. Januar 2026, ab 7 Uhr Kreis Pinneberg - Der Wintersturm Elli flaut ab, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag (9. Januar) um 16.31 Uhr die Unwetterwarnung vor Schneeverwehungen für das Kreisgebiet aufgehoben. Zeit, um aus Feuerwehrsicht eine erste Bilanz zu ziehen. Wie sich bereits heute angedeutet hat (s. Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6193324)gab es zwar deutlich mehr Einsätze als an normalen Werktagen, doch insgesamt war die Lage durchweg entspannt. Die freiwilligen Feuerwehren im Kreis Pinneberg wurden zwischen 7 und 16.30 Uhr insgesamt 26-mal von der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn aus Wettergründen alarmiert - und das ausnahmslos zu kleineren Hilfeleistungen ohne Personenschäden. Einige umgestürzte Bäume mussten entfernt werden, abgebrochene Äste in größeren Höhen aus Bäumen herausgeschnitten werden oder auch an Gebäuden Eiszapfen und Schneebretter entfernt werden. Hinzu kamen mehrere Erkundungseinsätze wegen Schneelast auf Dächern, die aber keine weiteren Tätigkeiten der Wehren nach sich zogen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Appen (1 Einsatz zusammen mit der FF Pinneberg), Bilsen (1), Elmshorn (2 Einsätze), Halstenbek (1) Hemdingen (1), Helgoland (2), Klein Nordende (1), Pinneberg (3 plus 1x Hilfe in Appen), Quickborn (7), Rellingen (1), Schenefeld (1), Wedel (5)

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell