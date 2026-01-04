Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Rund 50 Einätze für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg wegen des Wintereinbruchs

Pinneberg (ots)

Einsatzgeschehen wegen Schnee seit Samstag, 3. Januar 2026

Kreis Pinneberg - Der Wintereinbruch mit starken Schneefällen hat seit Samstag, 3. Januar, zu rund 50 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Pinneberg geführt (Stand: Sonntag, 4. Januar 2026, 12.00 Uhr). In erster Linie waren unter der Schneelast abgebrochene Bäume und Äste zu beseitigen oder einzuschreiten, bevor ein Baum umkippte. In Elmshorn mussten deshalb am Samstagabend ab zirka 17 Uhr die Straße Köhnholz im Zuge der B431 und wenig später auch der stark befahrene Heidmühlenweg jeweils längere Zeit für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Wegen der Straßenverhältnisse und der Glätte richtete die FF Elmshorn außerdem für die Nacht von Samstag auf Sonntag eine Bereitschaft in Gruppenstärke auf der Feuerwache Nord an der Peterstraße ein. Diese musste aber nicht mehr tätig werden. Am Sonntag, 4. Januar, kamen einige weitere kleinere Einsätze hinzu. In Wedel und in Seester wurden außerdem die Dächer zweier Gebäude von Schnee befreit. Außerdem leisteten die Wehren am Samstag Hilfestellung bei drei Verkehrsunfällen: Am Samstag um 6.40 Uhr kam in Klein Nordende ein mit vier Personen besetzter Linienbus auf dem Sandweg im Zuge der B431 von der Straße ab und rutschte in den Graben. Alle Insassen konnten sich vor dem Eintreffen der Helfer unverletzt befreien (TH G R5). Alarmiert waren die FF Klein Nordende, die FF Elmshorn und der Rettungsdienst. Gegen 10.20 Uhr rutschte auf der Barmstedter Chaussee in Langeln ein Kleintransporter in den Graben. Entgegen ersten Befürchtungen war der leicht verletzte Fahrer nicht eingeklemmt. Im Einsatz waren die FF Langeln und die FF Heede. Um 13.09 Uhr wurden dann noch FFen Raa-Besenbek und Elmshorn zu einem Unfall auf der Straße Altendeich (B431) in Raa-Besenbek gerufen, um dort ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Drei Verletzte wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Ferner wurde in Heist ein Feuer in einer Garage gelöscht (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6189569).

