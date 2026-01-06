Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Vollbrand einer Garage: Feuerwehren aus Rellingen und Egenbüttel im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Pinneberg (ots)

Dienstag, 06. Januar 2026, 14:45 Uhr +++ Einsatzort: Rellingen, Heidkampsweg +++ Einsatz: FEU (Feuer Standard)

Am Dienstagnachmittag wurden die Freiwillige Feuerwehr Rellingen und die Freiwillige Feuerwehr Egenbüttel gemeinsam zu einem gemeldeten Garagenbrand alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte die Garage in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zur an ein Einfamilienhaus angrenzenden Einzelgarage und begannen mit der Brandbekämpfung. Mit zwei C-Strahlrohren gelang es den ehrenamtlichen Einsatzkräften, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine Brandausbreitung auf die umliegenden Gebäudeteile zu verhindern. Die Feuerwehr kontrollierte das Dach der Garage mit einer Wärmebildkamera und stellte noch weitere Glutnester fest. Um eine erfolgreiche Brandbekämpfung im Dachbereich durchführen zu können, wurde eine Fläche von drei Quadratmetern mit einer Kettensäge geöffnet.

Nach über einer Stunde konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Zu der Brandursache und der Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell