Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Bislang ruhiger Wintersturm aus Feuerwehrsicht im Kreis Pinneberg

Pinneberg (ots)

Kreis Pinneberg - Das Sturmtief Ellie hat am heutigen Freitag (9. Januar)bis 12 Uhr zu 15 Alarmierungen für die freiwilligen Feuerwehren im Kreis Pinneberg geführt. Das ist zwar mehr als an einem gewöhnlichen Wochentag, aber auch weit weg von einer Ausnahmelage. Personenschäden sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu beklagen. Die Einsätze selbst waren eher klein: In Hemdingen, Appen, Wedel und Quickborn musste jeweils ein Baum beseitigt oder Äste aus einem Baum beseitigt werden. Auf der Insel Helgoland und in Wedel wurden Fassadenteile gesichert. Außerdem wurden einige Dächer in Bezug auf Schneelast überprüft, ohne dass sich hieraus weitere Tätigkeiten ergaben. In den Städten Elmshorn, Pinneberg und Wedel haben die Feuerwehren Bereitschaften auf der jeweiligen Wache eingerichtet. Dies weniger wegen möglicher kleiner technischer Hilfeleistungen wie sie bisher erforderlich waren, sondern vielmehr um im Falle eines Brandes die Hilfsfrist von zehn Minuten einhalten zu können. Bei Eis und Schnee kommen auch die Helfer nicht so schnell vorwärts wie bei schönstem Sommerwetter. Das gilt nicht zuletzt auch für die Kräfte, die in zivil von der Arbeit kommend zur Wache eilen. Wir werden unaufgefordert nachberichten.

