Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt Einreiseverbot sowie Haftbefehl fest

Kehl (ots)

Am 29. Januar 2026 wurde ein ägyptischer Staatsangehöriger im Bahnhof Kehl kontrolliert. Er war in einem grenzüberschreitenden Fernzug auf der Fahrt von Frankreich nach Deutschland unterwegs. Der 38-Jährige konnte keine Reisedokumente vorweisen. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte man zudem fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise vorlag. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den Mann bereits ein Einreiseverbot vorlag. Außerdem wurde eine kleine Menge an Cannabisharz gefunden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine zehntägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen eines Einreiseverbots sowie der unerlaubten Einfuhr von Cannabis.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell