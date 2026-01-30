PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: 15-tägige Haftstrafe

Kehl (ots)

Ein französischer Staatsangehöriger wurde am 29. Januar 2026 in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 15-tägige Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:41

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 32-Jähriger in Untersuchungshaft

    Kehl (ots) - Am 28. Januar 2026 wurde ein georgischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus auf der Fahrt von Straßburg nach Frankfurt am Main nach der Einreise nach Deutschland in Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seines georgischen Reisepasses stellten die Beamten fest, dass der letzte Einreisestempel aus dem Jahr 2024 stammte. Daher ergab sich der Verdacht, dass der Mann seinen erlaubten ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 09:30

    BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

    Rheinmünster (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 43-Jährigen festgenommen. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Sevilla bestand gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 13-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 14:34

    BPOLI-OG: Untersuchungshaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

    Offenburg (ots) - Ein 29-Jähriger Mann steht im Verdacht, am 27. Januar 2026 im Bahnhof Offenburg einen 42-Jährigen Mann angegriffen und verletzt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 29-jährige somalische Staatsangehörige mit einem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren