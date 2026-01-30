Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: 15-tägige Haftstrafe
Kehl (ots)
Ein französischer Staatsangehöriger wurde am 29. Januar 2026 in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine 15-tägige Haftstrafe.
