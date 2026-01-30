Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Haftbefehl wegen Diebstahls
Rheinmünster (ots)
Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am 29. Januar 2026 ein kosovarischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe.
