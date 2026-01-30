PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am 28. Januar 2026 wurde ein georgischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus auf der Fahrt von Straßburg nach Frankfurt am Main nach der Einreise nach Deutschland in Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seines georgischen Reisepasses stellten die Beamten fest, dass der letzte Einreisestempel aus dem Jahr 2024 stammte. Daher ergab sich der Verdacht, dass der Mann seinen erlaubten Kurzaufenthalt von 90 Tagen deutlich überschritten hatte und sich somit unerlaubt im Schengen-Raum aufhielt. Zudem wurde festgestellt, dass der 32-Jährige aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls wegen Betrugs gesucht wurde. Am 29. Januar 2026 wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

