Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 43-Jährigen festgenommen. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Sevilla bestand gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 13-tägige Haftstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
