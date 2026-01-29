Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen
Rheinmünster (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 43-Jährigen festgenommen. Bei der lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Sevilla bestand gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 13-tägige Haftstrafe abwenden.
