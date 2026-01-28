Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 55 Tage Haft - Festnahme wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz
Kehl (ots)
Am Dienstagnachmittag (27.01.2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen in Kehl beim Ausstieg aus der Tram D. Der 49-Jährige wies sich mit seiner französischen ID-Karte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun 55 Tage in Haft.
