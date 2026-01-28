BPOLI-OG: 55 Tage Haft - Festnahme wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

Rheinmünster (ots) - Am 26. Januar wurde ein 22-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London vorstellig. Bei der Durchsicht des Passes fiel dem Beamten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auf, dass die letzten beiden Seiten im deutschen Reisepass fehlten. Darauf angesprochen gab der 22-Jährige an, er habe die Seiten für Notizen benutzt und sie anschließend aus dem Dokument entfernt. ...

