Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz
Kehl (ots)
Montagnacht (27.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen beim Halt der SWEG in Kehl. Der Mann wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 40-tägigen Haftstrafe.
