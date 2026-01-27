PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz

Kehl (ots)

Montagnacht (27.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen beim Halt der SWEG in Kehl. Der Mann wies sich mit seiner französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Er konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 40-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

