Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Tankbetrugs in 7 Fällen - 51-Jähriger in U-Haft

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (24.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernzug beim Sonderhalt in Kehl. Dabei wies sich ein französischer Staatsangehöriger mit seinem Reisepass und seiner französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab mehrere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung verschiedener Strafverfolgungsbehörden sowie eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Tankbetrugs in 7 Fällen. Der 51-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt, welcher den U-Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

