Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Seiten im Reisepass als Notizzettel benutzt

Rheinmünster (ots)

Am 26. Januar wurde ein 22-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London vorstellig.

Bei der Durchsicht des Passes fiel dem Beamten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden auf, dass die letzten beiden Seiten im deutschen Reisepass fehlten.

Darauf angesprochen gab der 22-Jährige an, er habe die Seiten für Notizen benutzt und sie anschließend aus dem Dokument entfernt. Der Reisepass gilt als beschädigt und verliert dadurch die Gültigkeit, wenn Seiten entfernt werden, woraufhin dem deutschen Staatsangehörigen die Ausreise verweigert wurde.

Der Pass wurde sichergestellt und den 22-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell