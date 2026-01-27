BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr - Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots) - Am Sonntagfrüh (25.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl Europabrücke einen Fernbus. Dabei konnte sich ein 24-Jähriger lediglich mit einem Foto eines moldawischen Passes ausweisen, weitere für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland nötigen Dokumente konnte er nicht vorweisen. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Der moldawische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe ...

