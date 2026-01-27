Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr - Geldstrafe bezahlt
Rheinmünster (ots)
Am Montagnachmittag (26.01.26) nahmen Bundespolizisten einen bosnischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Banja Luka am Flughafen Baden-Baden fest. Der 35-Jährige wies sich mit seinem bosnischen Reisepass und einem slowenischen Aufenthaltstitel aus, die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.
