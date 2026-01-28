PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Untersuchungshaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Ein 29-Jähriger Mann steht im Verdacht, am 27. Januar 2026 im Bahnhof Offenburg einen 42-Jährigen Mann angegriffen und verletzt zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 29-jährige somalische Staatsangehörige mit einem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige den 42-Jährigen mit einer Gartenschere attackiert und ihn auch getreten haben. Dadurch zog sich der Geschädigte unter anderem eine Schnittwunde am Gesäß sowie eine blutende Kopfplatzwunde zu und wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Tatverdächtige wurde durch Beamte der Bundespolizei auf dem Bahnsteig im Bahnhof Offenburg vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei ihm zwei Gartenscheren, eine Bastelschere sowie ein dem Geschädigten gehörendes Smartphone aufgefunden und sichergestellt werden. Nach derzeitigem Sachstand hat der Beschuldigte das Smartphone an sich genommen, nachdem es dem Geschädigten im Zuge der Auseinandersetzung aus der Hosentasche gerutscht war.

Der Beschuldigte wurde wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls mit Waffen heute der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Diese ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg die Untersuchungshaft an.

Der in Deutschland geduldete somalische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

