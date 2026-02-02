Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: 216 Tage Gesamtfreiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am 31. Januar 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 48-Jährige wurde von den Beamten an der Europabrücke in Kehl überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Einerseits wegen besonders schweren Diebstahls mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 128 Tagen, andererseits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 88 Tagen. Zudem wurde festgestellt, dass ihm die Freizügigkeit aberkannt wurde. Da er die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

