Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Visaerschleichung aufgedeckt

Rheinmünster (ots)

Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Fes am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am 31. Januar 2026 eine marokkanische Staatsangehörige kontrolliert. Sie konnte einen gültigen marokkanischen Reisepass sowie ein spanisches Visum für einen Kurzaufenthalt vorweisen. Bei der Einreisebefragung gab die Frau an, dass sie beabsichtige, ihren in Deutschland lebenden Ehemann für mehrere Tage zu besuchen. Sie erklärte außerdem, dass sie das Visum bei der spanischen Botschaft beantragt habe, da sie bei der deutschen Vertretung keinen Termin erhalten habe. Da sie bei der Beantragung des Visums über den Zweck ihrer Reise falsche Angaben machte, bestand der Verdacht der Visumserschleichung. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde ihr die Einreise verweigertund das Visum wurde annulliert. Am 1. Februar 2026 wurde sie über den Flughafen Frankfurt-Hahn nach Nador in Marokko zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell