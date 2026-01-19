Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht weitere Geschädigte nach Sachbeschädigungen an Autos

Erfurt (ots)

Mehrere Autos wurden am Wochenende im Erfurter Stadtteil Roter Berg zum Ziel von Unbekannten. Die Täter beschädigten insgesamt zwölf Autos, welche im Karl-Reimann-Ring, Alfred-Delp-Ring sowie Julius-Leber-Ring abgestellt gewesen waren. Hierzu zerstachen sie die Reifen der Autos und flüchteten unerkannt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sucht weitere Geschädigte oder Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder weiteren beschädigten Fahrzeugen machen können. Diese melden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0014696 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle. (SO)

