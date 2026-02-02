PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 1. Februar einen falschen ukrainischen Führerschein sichergestellt. Diesen zeigte ein ukrainischer Staatsangehöriger bei einer Kontrolle im Kehler Stadtgebiet vor. Den 31-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:01

    BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

    Neuried/Altenheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am 1. Februar am Grenzübergang in Altenheim einen 23-Jährigen festgenommen. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 12-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:34

    BPOLI-OG: Visaerschleichung aufgedeckt

    Rheinmünster (ots) - Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Fes am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am 31. Januar 2026 eine marokkanische Staatsangehörige kontrolliert. Sie konnte einen gültigen marokkanischen Reisepass sowie ein spanisches Visum für einen Kurzaufenthalt vorweisen. Bei der Einreisebefragung gab die Frau an, dass sie beabsichtige, ihren in Deutschland lebenden Ehemann für mehrere Tage zu ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:30

    BPOLI-OG: Körperliche Auseinandersetzung in Regionalbahn

    Offenburg/ Bad Peterstal/Bad Griesbach (ots) - Am 30. Januar 2026 soll es in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Bad Peterstal/Griesbach nach Offenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Demnach soll eine syrische Staatsangehörige beim Aussteigen im Bahnhof Offenburg von einer zunächst unbekannten Frau am Handgelenk gepackt und gekratzt worden sein. Darüber hinaus soll die Tatverdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren