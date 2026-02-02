Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Mit falschem Führerschein unterwegs
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 1. Februar einen falschen ukrainischen Führerschein sichergestellt. Diesen zeigte ein ukrainischer Staatsangehöriger bei einer Kontrolle im Kehler Stadtgebiet vor. Den 31-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
