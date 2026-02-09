Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 06. Februar bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke einen 29-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte eine 92-tägige Haftstrafe abgewendet werden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell