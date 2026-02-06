PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vorführhaftbefehl in Vollzug gesetzt

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend, dem 04.02.2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen 31-Jährigen. Dieser wies sich mit einer abgelaufenen Duldung aus. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Ausschreibungen vorlagen, darunter ein Vorführhaftbefehl zur Festnahme wegen besonders schweren Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in Tateinheit mit Widerstand, versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Die zweite Ausschreibung enthielt einen Vollstreckungshaftbefehl zur Vermögensabschöpfung. Der gambische Staatsangehörige wurde im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Da bei dem Mann der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts bestand und zudem verschreibungspflichtige Tabletten bei ihm aufgefunden wurden, muss er zudem mit weiteren Anzeigen rechnen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

