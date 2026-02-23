POL-HAM: Alleinunfall mit Pedelec
Hamm-Rhynern (ots)
Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich am Freitag, 20. Februar, gegen 12.55 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Straße "In der Kuhweide" leichte Verletzungen zu.
Er befuhr die Straße in südlicher Richtung, als sein an der Leine geführter Hund vor das Fahrrad lief und er daraufhin stürzte.
Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Welver zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Soest. (rv)
