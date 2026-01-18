Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Die Feuerwehr Herdecke am Wochenende mehrfach aufgrund unklarer Rauchentwicklungen und einer Türöffnung im Einsatz

Herdecke (ots)

Am Freitag wurde die Feuerwehr Herdecke gegen 15:41 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in einen Drogeriemarkt an der Hauptstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Markt bereits vorbildlich geräumt. Mitarbeitende berichteten von wahrnehmbarem Brandgeruch in der Filiale. Zudem hatten am Morgen Flex- und Schweißarbeiten am Objekt stattgefunden, weshalb man sich Sorgen über einen möglichen Brand gemacht hatte.

Der Einsatzleiter ließ das Gebäude durch mehrere Trupps mit Wärmebildkameras kontrollieren. Zusätzlich wurde die Drehleiter zur Erkundung der Außenhaut des Gebäudes in Stellung gebracht. Vorsorglich wurden auch angrenzende Wohn- und Geschäftseinheiten überprüft. In allen kontrollierten Bereichen konnten glücklicherweise keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Vermutlich wurde der Geruch durch einen Kamin verursacht.

Eine weitere unklare Rauchentwicklung wurde am Samstagabend gegen 20:12 Uhr aus dem Ender Krankenhaus gemeldet. Auch hier hatten Mitarbeitende Brandgeruch wahrgenommen. Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin mehrere Innen- und Außenbereiche des Gebäudes. Trotz intensiver Erkundung konnte kein Schadensmerkmal festgestellt werden. Vermutlich war der Geruch kurzzeitig auf eine Rauchentwicklung im Bereich Hagen-Vorhalle zurückzuführen.

Am Sonntag rückten die Einsatzkräfte gegen 11:12 Uhr in den Ortsteil Ahlenberg aus. Dort war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der Patient war nicht mehr in der Lage, die Wohnungstür eigenständig zu öffnen. Da keine alternativen Zugänge vorhanden waren, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Der Patient konnte anschließend an den Rettungsdienst sowie den Notarzt übergeben werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort im Einsatz.

