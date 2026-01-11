Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Zwei Altkleidercontainer in Vollbrand - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Herdecke (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Herdecke gegen 03:29 Uhr zu einem Brandereignis im Westender Weg alarmiert. Vor Ort brannten zwei Altkleidercontainer in voller Ausdehnung.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Beide Container wurden gewaltsam mit einem Spreizgerät geöffnet, um die brennende Kleidung zu entnehmen. Das Brandgut wurde gezielt abgelöscht und anschließend mit Schaum bedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Der Einsatz wurde durch die Besatzung eines Löschfahrzeugs sowie eines Mehrzweckfahrzeugs abgearbeitet. Insgesamt waren neun Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei war mit einem Streifenwagen eingesetzt.

