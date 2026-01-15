Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz: Kauz aus Kaminzug in der Straße Am Langenkamp gerettet

Herdecke (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Morgen um 8:20 Uhr alarmiert. Aus einem Kaminzug in der Straße Am Langenkamp musste ein Kauz gerettet werden, der sich dort offenbar verirrt hatte.

Die Rettung gestaltete sich vor Ort aufwendig, da der Kamin stark verrußt war und der Vogel tief im Schacht saß. Einer Feuerwehrfrau gelang es schließlich, das Tier behutsam aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Der gerettete Kauz zeigte sich wenig dankbar und quittierte die Rettungsaktion mit Fauchen gegenüber den Einsatzkräften. Das Tier war abgemagert und wurde daher dem kommunalen Ordnungsamt übergeben. Von dort aus erfolgte die Zuführung in eine Tierauffangstation in Hattingen (Paasmühle), wo der Kauz weiter versorgt wird.

Parallel dazu war der Tagesdienst der Feuerwehr in der Neuen Bachstraße und Sally-Grünewald-Straße im Einsatz. Dort musste eine kleinere Ölspur auf der Fahrbahn beseitigt werden.

Bildquelle: Feuerwehr Herdecke.

