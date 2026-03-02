PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/ Rhina: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 01.03.2026, stellte gegen 02:30 Uhr eine Sicherheitsfirma einen Einbruch in den Kindergarten in der Schulstraße in Laufenburg fest. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die unbekannte Täterschaft in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Die vorrübergehend als Klassenzimmer genutzte Räume wurde ebenfalls betreten. Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Schulstraße in Laufenburg beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

